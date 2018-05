„Veel eile õhtul helistas Ruslan Trotšinski ja küsis, kas ta saab esinema tulla, ta tahab ka oma panuse anda, “ ütleb laupäeva keskpäeval alanud Tartusse kavandatava tselluloositehase vastu protestiva inimketi peakorraldaja Paul Volmer.

Korraldajate sõnul mõõtsid nad kaldad ja sillad üle ning Vabaduse sillast Võidu sillani ulatuva Emajõe lõigu piiramiseks inimketiga läks vaja vähemalt 3000 inimest. Nende plaan täitus kuhjaga – kavandatud ulatuses inimkett oli keskpäevaks olemas, mõnes lõigus koguni kolmekordne.

„Kui palju inimesi täpselt siin on, seda ma ei oska öelda,“ tunnistab Volmer. „Kindlasti rohkem kui 3000. Meil on vaid mõned korraldajad ja paigutajad, aga seda võib küll öelda, et ettevõtmine läks korda.“

Pärast mitmeid kõnesid said lava enda valdusse muusikud, kes Volmeri sõnul on täpselt samasugused meeleavaldajad nagu ketis seisjad – keegi tasu esinemise eest ei saa ja enamus avaldas ise soovi üles astuda. Esinejate seas on Ivo Linna ja Antti Kammiste, InBoil, Tõnis Mägi, Peeter Volkonski, Lenna Kuurmaa, Juss Haasma, Brigita Murutar ja mitmed teised.