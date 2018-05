New York Postil on teooria, et kuninglik pruut Meghan Markle valis elu tähtsaimaks päevaks Stella McCartney kleidi.

Kuigi kihlveokontorites peetakse pruutkleidi loojana favoriidiks Londoni brändi Ralph & Russo, kelle 63 000eurost kleiti kandis Meghan ametlikul kihlusportreel, pole võimatu, et kaardid lendavad segi.

Briti pruutkleitide disainer Caroline Castigliano väitis New York Postile, et Meghan tellis kleidi hoopis Sir Paul McCartney tütrelt Stella McCartneylt.