Cannes'is on festivali esimestest päevadest alates arutletud, milline põhiprogrammi film on kõige parem. Filmijärjekordades sahistatud juttudest võis kõige rohkem kuulda seda, et võitjaks kuulutatakse kindlasti naisrežissööri film.

Eesti filmikriitik Tristan Priimägi nägi festivali jooksul ära üle 30 filmi. Tema sõnul polnud selle aasta festivalil ühtki sellist filmi, mis kogu filmikunstis midagi muudaks või põrmustaks. Vau-efekt jäi tulemata. Küll aga oli sümpaatseid filme mitmeid, mida ta isiklikult oluliseks peab.

"Mulle endale meeldis kõige rohkem kõrvalprogrammi režissööride kaksiknädala võidufilm, Gaspar Noé "Climax". See on kaasaegsest tantsutrupist, mis jääb kuskile kooli ööbima. Ja keegi paneb neile tugevat narkootikumi joogi sisse ja see läheb väga hulluks. See on struktuuri ja idee poolest väga huvitavalt tehtud," meenutas Priimägi ja lisas, et lihtne vaatamine see polnud. "Selle filmi vaatamine muudab keha. Sul on värinad või sa oled katarsises. See oli väga kehaline kogemus."

Ka Priimägi nõustub, et tõenäoliselt võib põhiprogrammi filmidest kuldse palmioksa võita naisrežissööri film. "Tahaks loota, et Cate Blanchettil žürii esimehena ja nendel naistel on julgust anda see preemia mehele, kui see film peaks olema õige. Aga ma usun, et avalik surve on nii tugev, et põhivõitjaks on kas Alice Rohrwacheri "Lazzaro Felice" või Nadine Labaki "Capharnaüm"," arvas Priimägi.

Kuidas tuleks filme vaadata

Priimägi soovitab minna filme vaatama ilma ootusteta. "Üldistusi saab teha mahu pealt, eriti siin festivalil. Tuleks vaada võimalikult palju ja mitte keskenduda ainult suurtele nimedele," ütles Priimägi. "Huvitav on kindlasti avastada uusi asju vanade staaride kõrval."

Unevõlg on filmifestivalidel pidev. Priimägi päev algas Cannes'is varajastel hommikutundidel ning lõppes alles pärast südaööd. Filme pole ta siiski veel maha maganud. "Olen ära õppinud selle ühe rea mahamagamise kunsti dialoogist. Vaatad, magad ühe rea maha, siis vaatad edasi. See võtab une ära ka, kui üherealised paarisekundilised augud on vahel."