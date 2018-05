Siseminister Andres Anvelt peab põhjendatud kahtlused oma kodakondsuse seaduspärasuse suhtes veenvalt ümber lükkama või ametist lahkuma, leiab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Henn Põlluaas.

Põlluaas osutab, et tänases 19. mai Õhtulehes väidab siseministeerium

olevat Anvelti sünnijärgse Eesti kodaniku, kuid ajaloolane Jaak Valge

tõestab samas ajalehenumbris vastupidist.



„Vastavalt Eesti vabariigi kodakondsuse seadusele omandab laps Eesti

kodakondsuse, kui tema sündimise ajal vähemalt üks tema vanematest on

Eesti kodakondsuses. Jaak Valge selgituse kohaselt puudus Eesti

kodakondsus nii Anvelt riigikukutajatest ja kommunistidest vanaisadel

Jaan Anveltil ja Richard Majakul kui ka väga suure tõenäosusega nende

abikaasadel. Valge hinnangul ei saanud seetõttu kodakondsust olla ka

Nõukogude Liidus sündinud Andres Anvelti vanematel Jaanil ja Rosal,“

ütles Põlluaas.



Põlluaas leiab, et kui sünnijärgne kodakondsus vormistati Andres

Anveltile valeandmete alusel, tuleb see seaduse kohaselt tühistada.



„Selline isik vajab Eestis viibimiseks viisat või elamisluba, mida tal

ei ole. Samuti ei saa isik, kellel puudub Eesti kodakondsus olla ühegi

erakonna ega riigikogu liige, olla valitavatel kohtadel või

riigiametis,“ märgib Põlluaas.



„Ministril, kes vastutab Eestis korrakaitse ja julgeoleku eest, ei tohi

kodakondsusküsimuses olla valgeid laike. Tahame valitsuselt ja

julgeolekuorganitel selget ja dokumentaalset tõestust, kas Andres

Anveltil on, ja mis alusel, Eesti kodakondsus või mitte.“