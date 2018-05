Kensingtoni palee teatel tuntakse prints Harryt ja Meghan Markle'it nüüdsest Sussexi hertsogi ja hertsoginnana.

Traditsioonide kohaselt annab monarh kuningliku pere meesliikmele tema abiellumispäeval uue tiitli. Ajakirjanduses avaldati juba enne veendumust, et prints Harryst saab Sussexi hertsog - see tiitel on 1843. aastast saadik vakantne olnud.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle: Titles Announcement #RoyalWedding https://t.co/wyl0J7eW0g — The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018

Ainus varasem Sussexi hertsog oli The Telegraphi teatel kaks korda abielus, kuid tema isa, kuningas George III ei kiitnud kumbagi abielu heaks. Seega peeti neid abielusid ebaseaduslikuks.

Seega on Meghan Markle esimene kuningliku pere naisliige, kel on õigus kasutada tiitlit "Tema Kuninglik Kõrgus Sussexi hertsoginna".

Prints Williamist ja Kate Middletonist sai 2011. aasta aprillis nende pulmapäeval Cambridge'i hertsogipaar.