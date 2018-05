Pühapäeval tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode- ja põhjatuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on öösel 4..9, rannikul kohati kuni 12°C, päeval tuleb sooja 18..22, tuulepealsel rannikul 15°C.

Laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhja- ja loodetuul, pärastlõunal loode- ja läänetuul 4-9, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 14..19°C.

Kuumalaine on selleks korraks möödas, kuid ilm püsib sellegipoolest ka lähipäevadel suvine ja sajuta.

Ka esmaspäeval pole sadu karta, ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-6 m/s. Õhutemperatuur on öösel 6..10, rannikul kohati kuni 13°C, päeval 20..25, tuulepealsel rannikul 16°C.

Viimaste päevade vihmahood on tuleohu indeksit kõikjal Eestis alandanud, kuid suuremal osal Mandri-Eestist püsib endiselt suur tuleoht.

Teisipäeval tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 6..12°C päeval 20..25, rannikul kohati 16°C.

Jälgige tuule tugevust. Vastavalt siseministri määrusele on lõkke süütamine keelatud, kui tuule kiirus on 5,4 m/s või enam (kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda).