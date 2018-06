Mis on suvi ilma mõnusate grillipidudeta? Ettevõte Oskari Lihatooted teab seda ning tõi kevadel turule uued grill-lihad, mis särisevad pannil-sütel ning viivad keele lausa alla!

Uute toodete hulka kuuluvad Lihane ribi tomati-mee marinaadis ning väiksemates pakendites Seavälisfilee tomati-mee marinaadis (300 grammi) ja Kaelakarbonaad punases marinaadis (350 grammi). Kõik on nüüdseks pälvinud klientidelt heakskiidu oma meeldivate maitseomaduste ja liharohkuse eest.

Kui grillipidu on väiksem ning seltskonnas leidub erinevate maitsete fänne, on pisemad pakid ideaalseks variandiks. Tihti ei kattu pereliikmete või peoseltskonna lihaeelistused ning varasema poolekilose koguse asemel saab nüüd poeletilt ostukorvi poetada pea poole väiksema kaaluga hõrgutise. Samuti on uus ja väiksem pakend keskkonnasõbralikum.

Oskar Lihatoodete grillsteigid on alati tenderiseeritud (mehaaniliselt kobestatud), mis teeb liha struktuuri pehmemaks, see kahaneb grillimisel vähem ning jääb mahlasem. Kõik tükid on ühesuurused, niisiis on grill-liha valmistamine grillil, ahjus või isegi praepannil kiire ja mugav.

Naudi suviseid grillipidusid koos Oskari rahvalemmikutega!