Kui unistad Tallinna lähedal asuvast moodsast ja hubasest kodust, siis tasuks pilk heita Uuesalu külla, kuhu kerkivad energiasäästlikud majad. Toome välja 4 põhjust, miks eelistada just Uuesalu kodu.

Hea asukoht. Elurajoon asub Rae vallas Tallinna kesklinnast 8 kilomeetri kaugusel, Ülemiste kaubanduskeskuseni jääb aga kõigest 4 kilomeetrit. Tegu on logistiliselt väga hea asukohaga Tartu ja Viljandi maantee vahelisel alal, mis tagab liikumisvõimaluse mitmel suunal, jäädes samas eemale suurtest magistraalidest ning tootmisobjektidest.

Modernsus. Uuesalu külla rajatavasse kaasaegsesse ja privaatsesse eramute kompleksi kuulub 68 eramukrunti suurusega ca 1500-1769 ruutmeetrit. Välja arendatakse uus elamurajoon moodsate, mugavate ja koduste ühepere eramutega, millele lisandub auto varjualune.

Kodusus ja turvatunne. Kodurahu, vaikus ja sõbralikkus on vaid mõned märksõnad, mis Uuesalu elamurajoonis peituvat edasi annavad. Uuesalu on väga populaarne eelkõige noorte ja lastega perede hulgas, kuna piirkonnas on privaatsed ja optimaalse suurusega eluasemed, palju rohelist keskkonda ning hea infrastruktuur. Need märksõnad rahuldavad ka kõige nõudlikuma pere olmevajadused.

Loodus. Piirkonna kõige olulisemaks väärtuseks on loodus: olemasolev kõrghaljastus ja mets planeeritava arenduse kõrval. Lisaks luuakse umbes kahe hektari suurune pargiala, mis eristab Uuesalut paljudest teistest tänastest uuselamurajoonidest ning annab piirkonnale privaatsuse kesklinna suhtelises läheduses.

