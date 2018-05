Reede õhtupoolikul avas uksed Eesti kunstnike liidu 18. aastanäitus „Juubelikevad 2018“, mis on mitmel põhjusel eriline. Aastanäitust saab vaadata korraga kolmes galeriis ning näitusekülastajate lemmiktaiese autor pälvib publikusoosiku preemia. Lisaks on soovijail võimalik kunstnike töid osta.

Külastajad saavad kuni kolme enim meeldinud töö poolt hääle anda Tallinna Kunstihoones sedeli peal või kaasaegse kunsti veebikeskkonnas NOAR . Publiku meelisautorile on 5000eurose preemia välja pannud kunstikollektsionäärid ja -toetajad Tiit Pruuli, Riivo Anton, Aivar Berzin, Jaan Manitski ja Rain Tamm. „Sellega on meil võimalik öelda, et kunst on oluline,“ rõõmustab Raudsepp.

Kevadine suurnäitus on saanud messilikuma väljanägemise: igal esinejal on selgelt eristuv, suurelt tema nime kandev väljapanekupind kas seinal või eraldi moodulil. Nii selgub töö või tööde autor vaatajale juba eemalt, ilma et ta peaks esmalt lugema väikest teksti taiese kõrval.

KÄED KÜLGE: Aleksandr Valetto keerulise nimega installatsioonile Mdnn f th Lrds_vol2.obj3d saab näitusekülastaja käed külge panna, et algselt Neitsi Maarjat meenutav lainepapist naisenägu nihkesse keerata. Hind 600 eurot. (Tiina Kõrtsini)

Erinevalt varasematest aastatest on suur osa näitusetöödest müügis. Üldiselt maksavad need kolme- või neljakohalise summa, kalleimad teosed on kahe skulptuuritudengi installatsioonid, millel hinnaks 24 000 eurot.

Laura Puusepp ehk LAURi on lakke poonud sada kipsist beebit, et tõmmata tähelepanu kehvades tingimustes elavatele suurperedele ning tuua välja emaks saamise vastuolu: on see naise ühiskondlik kohustus või isiklik soov?

Johannes Luige „Dialoog isaga“ koosneb üle kahe meetri kõrgest autoportreest, mis kujutab noort kunstnikku alles luigeks sirguva inetu pardipojana, ning tema isa Jaan Luige väiksest skulptuurist „Luik“. Kaks kuju vaatavad omavahel tõtt. Kui keegi ligi astub, käivituvad hiidpardi sees luigehääli mängivad kõlarid.

LUIKEDE JÕUPROOV: Jaan Luige poeg Johannes tunneb end praegu veel inetu pardipojana, kuid loodab sirguda uhkeks Luigeks, kes ühel päeval isa üle trumpab ja Luige nime veel tuntumaks teeb. (Tiina Kõrtsini)

Endast on loomakujulise autoportree meisterdanud ka Terje Ojaver. Skulptuuril „Autoportree kilpkonnana“ on tema enda nägu, inimkäed ja -jalad. Kilpkonna seljale kinnitatud pannid viitavad naisega läbi elu kaasas käivatele kohustustele.

NAISKILPKONN: Terje Ojaveri kahe näoga skulptuur „Autoportree kilpkonnana“ käsitleb humoorikalt naise vananemise ja igavikuliste kohustuste teemat. Hind 3840 eurot. (Tiina Kõrtsini)

„Palun osta minu töid!“

Üks silmapaistvamaid töid on veel Erki Kasemetsa „Elufail“ – ühe näitusesaali otsasein on kaetud 240 käsitsi maalitud kartongpakendiga. „Kogumahult on see töö 50 korda suurem, siin on kõige viimased elemendid selles teosest,“ rääkis Kasemets reede õhtul näituse avamisel.

Tema esimesed pakendimaali-katsetused pärinevad 80ndatest aastatest, mil kartongist joogipakendid Eestis müügile tulid. „Praegu on sellised pakendid hästi tavalised, aga siis olid need väga erilised. Nende maalimist alustasin juba puberteedina,“ meenutab kunstnik.

PROOVIMÜÜGIS: Seni pole Erki Kasemets ühtegi „Elufaili“ kollektsiooni maalitud pakendit kellelegi müünud ega kinkinud. „Isegi Eesti kunstimuuseumile keeldusin andmast. Neilt tuli siis hea soovitus, et tee kunagi suur performance ja pane need kõik põlema. Võimalik tõesti, et säilitan neid töid, kuni saan, ja teen siis ühe suure möllu,“ mõtiskleb Kasemets. Siiski kompab ta kunstisõprade ostuhuvi – näitusel olev 240 maaliga installatsioon on müügis 7200 euroga, soetada võib ka selle üksikuid osi. (Tiina Kõrtsini)

Pakendid on maalitud õli- või akrüülvärvidega, igale väiksele taiesele on sisse kirjutatud pealkiri, järjekorranumber ja valmimisaeg. „Mult on kümneid kordi küsitud, kus ma neid kõiki hoian. Tegelikult võtavad need suhteliselt vähe ruumi, kui need on korralikult pakitud,“ kinnitab Kasemets. „Need on mul pööningus kastides, siin on väljas kolm kastitäit aastatest 2016–2018.“

Erki Kasemetsa installatsioon „Elufail“. (Tiina Kõrtsini)

Omamoodi on aastanäitusele lähenenud graafik ja multimeediakunstnik Marko Mäetamm, kelle installatsioon „Palun osta minu töid!“ heidab nalja uudse messiformaadi üle. „Lugesin selleaastase kevadnäituse kontseptsioonist kõige rasvasemalt välja sõna „messilaadsus“. Olles elus paaril kunstimessil käinud, püüdsin ma siia luua samasuguse keskkonna. Võtsin haamri ja naelad kätte ja panin selle kõik siia hästi kiirelt oma kätega üles, nagu asi messil tavaliselt käib,“ osutab Mäetamm oma tosinast suuremast ja väiksemast taiesest koosnevale väljapanekule.