Havanna Jose Marti lennujaamas kukkus reedel kohe pärast õhkutõusmist alla Boeing 737-tüüpi reisilennuk, vahendab CNN. Pardal oli 104 reisijat, lisaks veel üheksaliikmeline meeskond.

Lennufirmale Cubana Airlines kuuluv lennusõiduk pidi lendama Havannast Holguini linna Kuubal. Lennujaama kohal on näha suurt tossupilve, kuid täpsem info esialgu puudub. Esialgu polnud isegi täpselt teada, millise lennufirma lennuk alla kukkus. Õnnetuse ajal oli Havannas hea ja selge lennuilm. Kuna tegemist oli riigisisese lennuga, on väga ebatõenäoline, et ohvrite seas teiste riikide kodanikke leidub, vahendab CBS News.

Lennuk lahvatas pärast alla kukkumist leekidesse, kohapeal tegutsevad tuletõrjujad ja päästjad.

Kolm inimest jäid kohalike võimude kinnitusel õnnetuses ellu. Nende seisund on siiski väga tõsine ning kardetavasti võivad nad olla ainsad ellujääjad.

Cubana on kuubalaste seas halva kuulsusega lennufirma. Riiklik kompanii on tuntud kehva teeninduse ja pidevalt hilinevate lendude poolest.

.@CNN has obtained video that appears to show smoke rising from the plane crash site, near José Martí International Airport in Havana Cuba. pic.twitter.com/oObs4WKvXU