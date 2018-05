Täna avas ettevõtja Urmas Sõõrumaa uue kaheksatahulise klaaskupliga seminarihoone, mille õnnistasid sisse šamanistid.

Tõnu Talimaa viis läbi spirituaalse šamaanirituaali, mille käigus said külalised laulda, tantsida ning soovi korral ka tubakat ninna tõmmata, et kogemus veel võimsam oleks. Sellega anti oma panus, et uuel hoonel oleks palju head energiat ning õnne. Rituaal kestis poolteist tundi, mille jooksul lõi Sõõrumaa järjepidevalt ühes rütmis südametrummi. Šamaani abil pöörduti iga ilmakaare poole ning lausuti tänusõnad ja palved, et majal hästi läheks.

Teise riitusena viis Tom Valsberg koos oma kreeklannast kaasa Stamatiaga väelaulude saatel läbi kakaotseremoonia. Selle alustaladeks on indiaanlaste nelja ilmakaare pühitsus, väelaulude laulmine, unistuste visualiseerimine ja juhitud meditatsioonid. Kohaletulnud nautisid kaks ja pool tundi kestnud tseremooniat ning kiirgasid positiivsest energiast.