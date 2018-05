Tartu legendaarset punakotkaste suvilarajooni on hakatud aktiivselt maatasa tegema, kuid nii kaua, kui seal vedeleb kasvõi üks autorehv, leitakse see püromaanide poolt üles ja pannakse põlema.

Reede hommik algas ühele Emajõelinna kevadhommikule kohaselt taas taeva poole kerkiva musta suitsusambaga, mis jumaliku nimbusena jäi veidikeseks ajaks Peetri kiriku kullatud tornide kohale hõljuma. Päästeameti pressiesindaja Marek Kiige sõnul pole paraku tegu esimese tänavukevadise põlenguga Hiinalinna piirkonnas. Kui varem põlesid aiamajaputkad, siis seekord vanad rehvid ja prügi. Tulekahju märganud ja ka häirekeskusele sellest teada andnud Andrus tõdeb, et kuigi tal on ka endal Hiinalinnas väike aialapp, on tal hea meel, et putkad lammutatakse.

„Häbi, et Tartu südalinnast paari kilomeetri kaugusel selline putkamajandus lokkab. Siinsete potipõllumeestega on kokku lepitud ja saame uued aiamaad siit natukene kaugemal,“ ütleb ta. Ka parasjagu aiamaad tegev Ljudmila räägib, et kõdunenud kuuride pärast nostalgiat ei tunne. „Muidu muud ei ole, kui üks põleng teise otsa. Ka minu aiamaja on põlema pandud.“

Kiik nendib, et Hiinalinna põlengud võtavad ära palju päästjate ressurssi, kuid need põlengud on häbi ka omavalitsusele, mis pole suutnud piirkonda siiani korda teha. Seekordne põleng jäi Hiinalinna äärealale, garaažide vahele ning kehvema õnne korral võinuks tuli levida edasi ka garaažidele.