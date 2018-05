Raepressi sõnul makstakse nüüdseks endisele Sõle spordihalli juhile Toomas Ristlaanele hüvitist kasutamata puhkusepäevades eest.

„Vastavalt töölepingu seadusele makstakse Toomas Ristlaanele kasutamata jäänud 19 puhkusepäeva eest hüvitist 1534, 25 eurot,“ öeldi Raepressist Õhtulehele.

Keskkriminaalpolitsei teatas kolmapäeval, et pidas kinni Tallinna Sõle spordikeskuse juhi Toomas Ristlaane, kes kahtlustuse järgi võttis ühelt spordikeskuse kliendilt mitu korda altkäemaksu, pakkudes sobivaid treeninguaegu, soodsat tasumist ja asjaajamise kiirendamist. Prokurör Leelet Kivioja ütles ERR-ile, et altkäemaksuna küsitud summa jääb vahemikku 3000-4000 eurot. Altkäemaksu andmises kahtlustatav on üle kuulatud ning ta on oma süüd tunnistanud, lisas prokurör.