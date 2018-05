Nõutu naine ei tea, mida teha mehega, kes kannatab stressi all ja ei taha seksida. Ometigi on tal piisavalt agarust, et oma vajadusi rahuldada porno abil. Igati mehe tähelepanu püüdev 26-aastane naine on hädas, sest ta 29-aastane kallim ei taha temaga seksida ja leiab pidevalt vabandusi, kirjutab The Sun. Alles mõne aja eest lahkus mees töölt, sest ei talunud enam stressi. Nüüd usub naine, et stressi asemel on nende voodielu hävitanud hoopis porno, mida mees pidevalt vahib.

Paarike on koos olnud kaks aastat, kuid armastus porno vastu on nende suhtes tüli tekitanud juba algusest peale.

"Iga korda, kui tal on võimalus, siis vaatab ta oma sülearvutist pornot. Isegi siis, kui ma tema kõrval istun ja televiisorit vaatan," kirjeldab mures naine olukorda. Naine on proovinud kõike, et mees õigesse meeleollu saada ja seksi algatada. Ta on kandnud seksikaid rõivaid ja pesu, kuid mehe sõnul see ei mõju. Mees ise ei algata kunagi seksi ja väidab, et tal on lihtsalt madal suguiha. Õnnetu ja seksita naine on kaotamas enesekindlust, sest mees tõukab teda pidevalt eemale. Ta on kallimaga korduvalt sel teemal rääkinud, kuid kui isegi mõneks ajaks asjad paranevad, siis varsti ollakse tagasi olukorras, kus pole mingit seksi. Mees vaevalt heidab oma naise poole pilgu, kuid puurib hoolega ekraanilt hoopis pornot.