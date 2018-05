On kiiduväärt, et riik tegeleb 12500 ID-kaardi turvaveaga operatiivselt - kahe nädala pärast kaotavad sertifikaadid kehtivuse ja kaardid vahetatakse garantiikorras välja. Mängu ilu tumestab vaid tõik, et tegu on lühikese aja jooksul järjekordse hädaga. Riik võib küll kaartide tootja uuesti kohtusse kaevata, kuid inimene soovib toimivat id-kaarti, teda kaardi keeruline siseelu ei huvita.

Vahetus toimub küll garantiikorras, kuid uued kaardid kehtivad vaid asendatavate kaartide kehtivusaja lõpuni ehk maksimaalselt järgmise aasta oktoobrini. Siis peab senist kaarti esinduses uuendamas ja nüüd asenduskaardile järele minev inimene uuesti sammud esindusse seadma järjekordset kaarti taotlema ja riigilõivu maksma. Jääb mulje kiuslikust riigist, kes kurja võõrasemana ei soostu inimestele põhjustatud ebamugavusi kompenseerima isegi täistähtajaga asenduskaarti võimaldades. Kokku võib riik sel moel lõivuna koguda mõnisada tuhat eurot, kuid vaevalt see kaalub üles mainekahju ja pahameele inimeste jooksutamise ja uute kunstlike järjekordade tekitamise eest.

Riik tegeleb praegu küll tulekahju kustutamisega, aga mida on ta teinud õnnetuste ärahoidmiseks? Ükski erafirma ei saaks endale lubada kümnete ja sadade tuhandete klientide pidevat jooksutamist garantiiremontide vahet. Pettunud kunde valib tema silmis usaldusväärsema firma ja läheb sinna üle. Id-kaardi puhul inimesel see võimalus puudub, sest riik kui monopolist dikteerib tingimused. Id-kaart võib küll olla nagu Tallinn, mis kunagi valmis ei saa, kuid vägisi tekib mulje, et riik laseb ühel suurfirmal kergeusklikult endale ebakvaliteetset kraami järjepannu pähe määrida.