Grant avaldas Radio Timesi intervjuus heameelt selle üle, et televisioonis mängimine pole enam häbiasi.

57aastane näitleja kehastab BBC draamas " A Very English Scandal" ("Väga inglaslik skandaal") omaaegset liberaalpartei juhti Jeremy Thorpe'i.

Üle aastate esimese telerolli tegev Hugh Grant kinnitab, et romantiliste komöödiatega on lõpp.

"Vanasti suhtuti sellesse väga üleolevalt. "Oo, ma olen nüüd suur filmistaar, televisioonis ma ei mängi,"" ütles Grant. "Aga see hoiak on kiiresti kaduma hakanud. Nägin, et isegi De Niro mängib nüüd teles."

Grant ütles, et on alati püüdnud otsustada kõige meelelahutuslikumate asjade kasuks. "Ja vanemaks ja inetumaks jäämine on rollid, teate küll, mitmekesisemaks muutnud."