„Meie pika ja räsiva talve järel on värske kevadine nõgesevõrse parim turgutus, mida kehale anda,” ütleb väetoitude ekspert Margit Kirsipuu. Nõges sisaldab taimedest kõige rohkem mineraale – eriti rauda – ja on võimas taimse valgu allikas. Samuti rikastab see verd, hoiab kolesteroolitaseme normis, leevendab kevadisi allergiasümptomeid, puhastab maksa, alandab kaalu ja seob organismis ladestunud mürke.