Briti kuninglikku pulma on oodata ka tenniseäss Serena Williamsit, kes on Meghan Markle'i lähedane sõbranna. Asjaolu, et Meghan peab altari ette astuma ilma isa toeta, tekitab Serenas kindlasti mõistmist – ka tema enda pulmapäev ei kujunenud päris selliseks, nagu ta unistas.

Tenniseäss pidas mullu 16. novembril Redditi kaasasutaja Alexis Ohanianiga New Orleansis uhked pulmad. Kuid värskes HBO dokis "Being Serena" tunnistab tippsportlane, et sai tund enne laulatuse algust isalt ootamatu sõnumi.