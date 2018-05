Neljapäeval teatas Valge Maja, et president Trump annetab oma 2018. aasta kolme esimese kuu palga Veteranideministeeriumile, vahendab Politico.

Veteranideministeerium on spetsiaalselt USA sõjaveteranide raviks, rehabilitatsiooniks, ümberõppeks ja neile laenude andmiseks mõeldud ministeerium. Veteranide ministri asetäitja Robert Wilkie ütles, et raha läheb erinevate toetusprogrammide heaks nagu vaimse tervise, toetusrühmade, uurimistööde, hariduse, ümberõppe ja rahalise toetuse programmid. Wilkie tänas presidenti toetuse eest.

USA presidendi palk on 400 000 dollarit aastas. Selle lisanduvad igasugu muud tulud, mis lähevad muu hulgas reisimise, isiklike kulutuste ning ka meelelahutuse tarbeks, kuid vaid palganumber üksi on riigipeal 400 000 dollarit (umbes 339 520 eurot).

See pole ka esimene kord, kui Trump on oma palga mõnele ministeeriumile annetanud. Õieti võib öelda, et oma palka pole president vastu võtnudki, annetades selle väärtuse iga kolme kuu tagant mõnele ministeeriumile. Viimati sai Trumpilt rahasüsti Transpordiministeerium.

Veteranideministeerium on hetkel ka keerulises olukorras, sest märtsis vallandas Trump minister David Shulkini ja üritas ministrikohale seada enda ihuarsti Ronny Jacksoni. Viimane loobus kriitika tõttu kandideerimisest ning ühtki uut ministrikandidaati pole seni veel esitatud.