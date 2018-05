Käes on festivalibuum – suviste muusikapidustuste ritta on lisandunud seitse uut tulijat, naaseb ka mitu mullu alustanud festivali, vanadest olijatest rääkimata. Aitame selles rägastikus orienteeruda! Kokkuvõtteks: retrofestivalide laine kestab, ent uueks suundumuseks on kujunenud looduskaunis kohas muusikat ja muid kunstivorme põimivad festivalid. Kõige laiem valik on aga endiselt klassikasõbral.