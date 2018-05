„Veel natuke aega tagasi ei oleks ma uskunud, et istun silmad kinni ja teen „omm“.“ Telemees Hannes Võrno tuli seminaril „Mehe sügavam tõde“ välja üllatava avaldusega. Nimelt astub skandaalne saatejuht nüüd vaimset rada. „Öelge, et Võrno on segi läinud, aga ma näen, kuidas tee läheb minu ees kogu aeg laiemaks,“ kinnitas ta.