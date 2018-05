„Teen oma tööd. Siin on ainult käepärasem töötada, ja rahulikum ka,“ kostis lehemees Albert Kivikas (18.01.1898–19.05.1978) Järva Teataja reporterile aastal 1943, kui too päris, miks romaani „Nimed marmortahvlil“ kuulus autor kolmekuulise puhkuse aegu Eesti Sõna peatoimetajana oma kabinetis passib. Kivikas visandas uut romaani ja väitis, et lehetoimetuses on seda märksa mugavam teha kui koduseinte vahel.