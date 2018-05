Sõle spordikeskuse kannatuste rada on olnud pikk ka juba enne keskuse praeguse juhi altkäemaksusüüdistusi. Keskuse valmimisest plakatiga teavitanud Priit Kutser jõudis kohtu alla. Keskusse linna palgale said skandaalsed Allan Kiil ja Alar Nääme. Linnapea Taavi Aas sai aga jälle hambutult nämmutada, et korruptsioonile Tallinnas kohta ei ole.

Tappev riigireform

Erinevaid riigireformijaid tuleb praegu nagu Vändrast saelaudu. Oleks nagu revolutsiooniline situatsioon, kus vanamoodi enam ei saa, uutmoodi aga veel ei oska. Selge on vaid üks – riigikogu on täiesti mängust välja jäetud, temast ei oota keegi mitte midagi. Ametnikud on juba barrikaadidel – nende arvu vähendamisel saabuvat täiesti kindlalt riigi surm.