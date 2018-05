#tbt2011 🗣️ Te incomoda? MUDE! Mas antes que “a CORDA te enforque”. Pois o vício do fumo, da bebida, do sedentarismo, da glutonice, da volúpia, todos eles, MATAM! Sim essa é a verdade nua e crua... Não vim a esse mundo pra seguir moda, seguir onda. Não concordo com a apologia a obesidade e ponto final! Nossa vida é mais do que um fardo, é um PRESENTE. A sua vida é para ser vivida com alegria, com prazer, com dedicação... O que te tira tudo isso? Só você sabe realmente onde dói, onde a sua dor é mais forte, o que realmente te incomoda. Que você se encontre, não fique esperando um MILAGRE, ele não existe, mas faça ele acontecer através da sua atitude! De o primeiro e mais importante passo, querer mudar... Um beijo enorme a todos! Estamos juntos na mesma luta!💪 . . . . . #90kgeliminados #lifestyle #dieta #r.a #lowcarb #emagrecimento #emagrecer #cirurgiaplastica #niterói #niteroi #cirurgiareparadora #naoaobesidade #exobesa #esteticaesaude #abdominoplastia #gastroplastia #bariatrica #cirurgiabariatrica #digitalinfluencer #exobesa #bodypositive #maxtopexia #antesedepois #inspiration #bodytransformation #Weightlossinspiration #beforeafter #itgirl #weightloss #riodejaneiro . . 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 .

