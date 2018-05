Tänu riigikohtule on päevakorda kerkinud jälle liidueestlaste kodakondsuse temaatika. Kui ministri mõlemad vanemad on Nõukogude Liidust pärit liidueestlased, siis kuidas on Eesti kodakondsuseni jõudnud minister?

Mari Rebane, siseministri nõunik: Andres Anvelt on sünnijärgne Eesti kodanik. Ministri isapoolne vanaema Alise (Alice) oli Eesti kodanik vastavalt 1918. aastal vastu võetud Maanõukogu määrusele ning kui Alice Levald 1925. aastal Eestist lahkus, ei kaotanud ta Eesti kodakondsust.

Esialgu sai Andres Anvelt kodakondsuse 1992. aastal naturalisatsiooni korras, kuid pärast vastavate dokumentide uurimist on tõendatud, et Jaan Anvelt (1936) omandas Eesti kodakondsuse sünniga oma ema Alice järgi ning Jaani lapsed Jaan (1964) ja Andres omandasid samuti Eesti kodakondsuse sünniga, kuna nende sünni ajal oli nende isa Eesti kodanik. Kodakondsuse andmekogusse on vastavad parandused sisse viidud ning Andres Anvelti kodakondsuse aluseks on samuti sünnijärgsus.