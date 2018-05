Andres Anvelt juhib siseministrina riiki, mida tema mõlemad vanaisad kukutada püüdsid, nagu asjakohaselt 21.veebruari Eesti Ekspressiski tõdeti. Kahtlemata ei vastuta Andres Anvelt oma vanaisade tegude eest. Küll aga kinnitab ta Eesti Ekspressi ajakirjaniku küsimusele - kas ei ole põnev mõelda, et Jaan Anvelt on maailma ajaloos nii tähtsatele inimestele lähedal olnud -, et teda on kasvatatud mõttega, et ärgu uhkustagu teistega.