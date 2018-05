Pole väga meeldiv teema, aga maailmas on muutumas järjest tavalisemaks see, et suhtes olles üks paariline teist petab. Alati ei pea see tähendama armukest või afääri.

Kui inimene astub suhtesse, siis peaks ta end teisele inimesele pühendama ja talle lojaalne olema, kirjutab Relationship Rules.

Ometigi kiputakse oma armastatut sageli petma.