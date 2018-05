Siiani tantsimisega tuntust kogunud Eghert-Sören on üllatanud paljusid, avaldades oma esimese raamatu ja seda lausa esoteerilistel teemadel. Koos oma vaimse õpetaja ja koostööpartneri Anne-Ly Tähega on nende sulest poelettidele ilmunud esoteeriline raamat „Mina, Anne-Ly, minu surnud isa ja elu lahendamata müsteeriumid“ ning sellega koos suunavad ja nõuandvad ennustuskaardid „Atlantise maagilised märgid“.

Olen terve elu teadnud, et mingid müstilised ja tugevad jõud on mind alati ümbritsenud. Mitmed aastad tagasi oma nägemustele selgituste saamiseks pöördusin selgeltnägija ja tervendaja Anne-Ly Tähe poole, kes hakkas mind õpetama, kuidas oma tugevat energeetilist jõudu õigele teele suunata. Hakkasin tema käe all õppima reikit ja energeetilist massaaži. Lisaks käisime temaga koos Peterburis õppimas reinkarnatsiooni instituudis, kuidas viia vastavate seansside käigus inimesi oma eelmistesse eludesse ja sellega saada vastuseid, miks mõni asi selles elus on just nii nagu ta on.

Tänaseks on saanud meist koostööpartnerid ja tänu meie kahe tugevatele ekstrasensoorsetele võimetele saime hakata vastu võtma ja kirja panema ka seda raamatut spiritistlike seansside kaudu vaimumaailmaga. Minu isa Eke Nõmm suri, kui olin kolmeaastane ja võin öelda, et alles nüüd olen saanud võimaluse teda tõeliselt tundma õppida. Palju tema vaimolendi kaudu edastatud infot on sellesse raamatusse kirja pandud ja ta on seal avanud ka tagamaid oma mõistatusliku surma kohta.

Egherti ema on kaasa Eke surmast rääkinud aastal 2003 Naistelehele antud intervjuus, et pärast mehe surma langes ta suurde masendusse

Tiina pajatas Naistelehele antud intervjuus, et Ekega viis neid kokku saatus. "Glehni lossi trepil jooksime kogemata teineteisele vastu ja nii me kokku jäimegi. Meil oli nii palju, millest rääkida. Ta oli huvitava sisemaailmaga inimene – veendunud budist," rääkis Tiina. Nende kooselu jäi kahjuks liiga lühikeseks.

Mehe surma ei suutnud Tiina enesele pikka aega andeks anda. "Süüdistasin end selles. Tal olid tol ajal suured ainelised kaotused ja muud mured. Tavaliselt tahtis ta raskuste korral omaette olla ja mediteerida. Viimasel ajal ma juba tegelikult tundsin hirmu, sest nii-öelda ära lennates oli tal järjest raskem tagasi tulla," meenutas Tiina ja lisas, et ka sel saatuslikult päeval oli Eke Saaremaal põllul mediteerimas. Kuigi mees oli Tiinat alati hoiatanud, et ei tohi tema tegemistesse vahele segada, läks Tiina siiski ja palus Ekel kodus edasi mediteerida.

"Ukselävel lõid tal järsku põlved nõrgaks. Ta heitis voodisse pikali ja jäi sügavalt hingates magama. Enam ta sealt ei tõusnud," meenutas Tiina. "Teha polnud midagi. Lähim telefon oli kolme kilomeetri kaugusel. See oli niisugune šokk. Minuni jõudis see alles surnukuuris..."

Tiina sõnul oli ta pärast mehe surma masenduses ja palju ei puudunud, et ta ka ise teise ilma oleks läinud. "Muutusin nii nõrgaks, et enam ei jaksanud. Mõtlesin korduvalt, et ma ei tahagi mitte midagi, tahaks ära surra. Kui poleks olnud last ja kohustusi tema ees, siis oleks raudselt ka minu eluküünal kustunud. Olin ka füüsiliselt juba väga nõrgaks jäänud."

Õnneks toetas Tiinat rasketel hetkedel Egherti ristiema, sensitiivsete võimetega psühhoanalüütik. "Otsingutele elu varjatud poole mõistmiseks tõukab ikka see, kui saad elus palju haiget," kinnitab Tiina Jantson.

Tiina sai abi Moskva maagilt, kes tõi ta ellu mõtte

Tiina sõnul sai ta oma energia ja rõõmsameelse hoiaku tagasi alles siis, kui kohtus Moskva maagi Alexiga. "Ta ütles, et mul tuleb iseendast see jõud üles leida. Miks sa küsid minu käest, kui sul endal on kõik olemas? Pead võtma oma tahtejõu käsile ja ise hakkama saama. Sul pole kõrvalist abi vaja. Jumal on igas inimeses. Sa ei pea kummardama kedagi seal pilvepiiril. Pead iseendas selle üles leidma. Aitasid kirjanduse lugemine ja rühmameditatsioon, meenutas Jantson maag Alexi õpetusi.

Aga kes oled sina, Anne- Ly Täht ja miks võtsid oma partneriks just Egherti?

Olen meditsiiniharidusega, õppinud palju erinevaid massaažitehnikaid ja aidanud oma tervendava energiaga juba üle kahekümne viie aasta väga paljude inimeste terviseprobleeme leevendada. Eghertit tunnen kogu tema elu, olen näinud teda kasvamas ja arenemas. Egherti tugevatest energeetilistest võimetest olin juba ammu teadlik ja kui ta ise oli selleks valmis, hakkasin talle edasi õpetama kõiki oma teadmisi selles valdkonnas. Nüüd aga tänu meie kahe tugeva energia koostööle oleme mõlemad nii palju edasi arenenud ja õppinud, et sai võimalikuks kirjutada seda raamatut vaimumaailmast edastatud info põhjal.

Esmalt kanaldas seda infot vaimolend, kes siit ilmast lahkus noore mehena ehk siis Egherti isa Eke ja tänu tänaseks tema täiskasvanuks sirgunud poja esoteerilise tunnetuse arenemisele saab nüüd temaga ühendust pidada. Kuna meil, kui raamatu kirjutajatel on tõeliselt tugev energeetiline ühtsus, siis valisid ka Atlantiselt pärinevad vaimolendid just meid kahte välja selleks, et kanaldada meie kaudu edasi informatsiooni, mis on tähtis ka inimkonna säilimise seisukohalt.

Meie ühine raamat Eghertiga annab vastuse väga paljudele küsimustele, mis tavainimestele tunduvad elu müsteeriumitena. Saame teada, kuidas saavutada oma eesmärke tuginedes eelmistele eludele. Suuname inimteadvust tunnistama energiate liikumise tähtsust, soovide ja imede olemasolu ning nendeni jõudmist. Aitame saavutada täiuslikkust läbi õige mõtlemise ja paneme väärtustama hinge olemasolu. Anname inimestele juhiseid, mida on vaja oma suuremate eesmärkide saavutamiseks ette võtta.

Toome oma raamatus välja ka mõned palved ja pöördumised, mis aitaks inimesi igapäevastes tegemistes. See raamat on täiesti omakasupüüdmatu ning valminud kõigi osapoolte kaasabil suure armastusega. Suunatud on ta kõigi lugejate elu pööramiseks üleüldise paremuse poole. Praegu on meil käsikirjana valmimas teine raamat ja kirjutame hetkel juba ka kolmandat.

Eghert, ega sa tantsimist ei plaani maha jätta?

Tantsimine on ja jääb minu jaoks väga oluliseks osaks. Treeneri- ja koreograafitöö, esinemised ja lavastused ei kao kuhugi. Päevased tunnid kuluvad ka pidevale õppimisprotsessile energeetilise massaaži vallas. Kuna ööpäevas on 24 tundi ja raamatute kirjutamine toimub tavaliselt õhtutundidel, siis siiani olen kõigega hakkama saanud."

