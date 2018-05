Grupp seltsimehi kultuuriinimesi kirjutas alla kirjale, kus nad on vastu Rail Balticu tegemisele. Kust nad teavad, et see asi paha on? On teaduslik tõde, et mistahes uuele asjale on alati teatud protsent vastalisi. Paljudele ei jõua kohe pärale uue asja sügavam sisu. Esimene reaktsioon on – see on mingi jama! Järgmine aste – siin võib siiski midagi olla! Kolmas arengutase – see on ju nii lihtne, siililegi selge, et oleks isegi võinud selle peale tulla.

Tööd, säästu ja mugavust

Ehitusraha annab suuresti Euroopa ja just nimelt uue tee kasulikkuse hinnangu põhjal. On suur lollus seda mitte vastu võtta. Kõigepealt annab see ju meile hulka tööd. Nii mõnigi mees - ehitaja ja autojuht - võiks Soome juhutöödelt kodumaale tagasi pöörduda. Saaks siin, küll pisut väiksema raha eest, tööd teha nii, et iga päeva õhtuks jõuaks koju naist ja lapsi kasvatama. Mis on kahtlemata väga tähtis eesti elujõu säilitamise seisukohast.