„Tere, kas Teie olete Tinderist?” pöördun noormehe poole, kellega olime kokku leppinud kohtumise Viru väravate juures, et vanalinnas tassike teed juua. Nägin tema näol kerget ehmatust. Arvasin, et mees lihtsalt kohmetus mu pöördumisest. „Sa oled piltidel palju ilusam kui päriselus,” vastab ta mulle.

Tegelikult on tegu minu parima sõbraga, kellega kohtusime, et juttu ajada ja ennast teineteise tegemistega kurssi viia. Küll aga pani see kohtumine mind mõtlema, kui suur osa suhtlusest toimub tänapäeval virtuaalselt. See on muutunud nii igapäevaseks, et kohati on lausa halvav kohtuda inimestega reaalselt ning nendega millestki rääkida.

Muidugi on hea, et sõpradega saab kontaktis olla nii kell neli pärastlõunal kui kell üks öösel. Kohe, kui on midagi vaja öelda, saab sõnumi teele panna. Ei pea kartma, et kui mõne päeva pärast kohtume, on jutt juba meelest läinud.

Teisest küljest on nukker, kui saad sõbraga kokku, aga ei oska alguses kohe midagi öeldagi, sest kõik on juba sotsiaalmeedias ära räägitud. Või kui suhtlemegi, siis tihtilugu kirjutame samal ajal telefonis veel teisele ja kolmandalegi, nii et ei pane enda vastas istuva inimese juttu võib-olla tähelegi. Võime ju arvata, et suudame mitut asja korraga teha, kuid paraku suundub meie tähelepanu ikka millelegi rohkem ja tihti ei ole selleks inimene, kellega parasjagu koos oleme.

Nagu seletuskirjas, mida koolis kirjutama pidin, kui klassikaaslastega ühe magustoidu asemel kaks sõime, luban, et olen järgmine kord tublim. Magustoitu tellin võib-olla ikka kaks, aga telefoni panen sõbraga kohtumise ajaks eemale ja naudin jäägitult vaid tema suurepärast seltskonda.