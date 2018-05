"Pühade ajal ei saanud ta tööd teha ning nii otsustasid nad kolleegidega vabal päeval minna linna vaatama, kuhu olid peatuma jäänud. See oli alguses täiesti tavaline jalutuskäik, aga muutus suureks tragöödiaks. Jalutuskäigul mööda jõe kallast isa libastus ning kukkus 3 meetri kõrguselt jõesängi. Õnnetu kukkumise tagajärjel lõi ta pea nii tugevasti ära, et langes koomasse."

"Meie pere on tabanud raske õnnetus, pereisa Urmas Villbach sattus Itaalias õnnetusse. Isa on kaugsõiduautojuht ning oli veoautoga parasjagu jõudnud 1. mail Põhja-Itaalia linna Udinesse," kirjutab perekond.

Facebookis ringleb abipalve, kus üks perekond palub kõigi heade inimeste abi, et Itaaliast koju tuua pereisa, kes seal raskesse õnnetusse sattus. Mees läks kolleegidega jalutama, libastus jõekaldal, lõi kukkudes pea ära ning langes koomasse.

Perekond tänab mehe kolleege, kes kohe kiirabi kutsusid ning meest elustada aitasid. Urmas viidi haiglasse, kus tal tuvastati koljuluumurd, ajuverevalumid ja ajupõrutus ning ta pandi kliinilisse koomasse, kuna trauma oli väga suur. "Isale tehti operatsioon ning ta viibis paar nädalat hingamisaparaadi all. Nüüdseks on näha paranemismärke ja hingamisaparaat on eemaldatud."