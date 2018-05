Egert on 16aastane Pärnu poiss, kes valmistub põhikooli lõpetamiseks, tahab tulevikus õppida infotehnoloogiat, armastab trennis käia, muusikat kuulata ja arvutiga mängida. Tavalisest teismelisest eristab teda see, et pool aastat tagasi sai ta endale uue südame.