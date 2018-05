Rannailmad on kohe-kohe käes ning mõni on ehk esimese suplusegi ära teinud. Osad rassivad enne suve jõusaalis, et randa minekuks parimasse vormi saada. Teised kasutavad rõivastusnippe, et enda parimad jooned esile tuua.

1. Vali sobiv rannarõivastus. Kellele sobib trikoo, kellele bikiinid. Võimalusi on palju: erinevad lõiked, krooked jne. Vertikaalsed lõiked muudavad sind pikemaks, aga näiteks V-lõige muudab õlad peenemaks.

2. Vali õige värvitoon. Tumedad toonid peaksid olema seal, kus soovid midagi varjata, kuid heledad seal, kuhu soovid tähelepanu tuua.

3. Vali sobivad aksessuaarid. Päikeseprillid ja mõnu kaelakee sobivad ka randa. Oluline on järgida reeglit, et vähem on rohkem.

4. Spreipäevitus aitab kaasa. Kui juba enne rannahooaega ihule väike juma peale saada, tõstab see su enesekindlust ja peidab ka pisemad iluvead.

5. Kehahoid on samuti oluline!

6. Toit. Et puhitus rannas ei piinaks ja kõhtu punni ei ajaks, siis tasub enne randa minekut vähem süüa. Samuti on mõistlik jälgida, et mida süüa.