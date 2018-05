21-aastane noor mees otsib abi The Sun`i suhtenõustajalt, sest tema väike peenis on seadnud ohtu igasuguse armuelu.

Mees on hädas oma väikese peenisega, mida nähes naistel erutus kaduvat ja nad mehest eemale tõmbuvat. Mees ise on murest meeleheitel.

"Kui me seksisime, siis näis, et ta ei tunne midagi. Järgmisel korral ei olnud ta seksist üldse huvitatud. Ma kardan, et ma ei koge kunagi head seksi. Mul pole lihtsalt vajalikku varustust," on mees meeleheitel.

Suhtenõustaja Deidre sõnul ei tohiks ükski mees lasta oma varustuse suurusel isegi tekitada kahtlust, kas ta suudab olla hea armastaja.