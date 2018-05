Jällegi moes ja noorte seas armastatud lõhkised teksad jätavad mõne vanaema sõnatuks, sest tänapäeval on püksid suisa nii lõhki käristatud, et pükse nagu polekski jalas. Kuid ihu paljastavad teksad võivad meie tervise isegi ohtu seada.

Me ehk isegi ei tule selle peale, aga lõhkistes teksades on oht, et laseme päikesel oma nahale liiga teha, kirjutab The Sun.

Kas sina paned jalgadele päikesekaitsekreemi? Vaevalt!