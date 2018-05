Sotsiaalkindlustusamet keeldub tasumast laste ortooside eest, mis ennetaksid nende arengu võimalikke nihkeid. Kõigi laste pärast, kes ortoosi vajavad, on üks isa otsustanud riigi kohtusse kaevata.

Eesti Päevaleht kirjutab seitsmeaastasest Jesperist, kellel on diagnoositud lihasdüstroofia, mistõttu ta vajab dünaamilist ortoosi ehk tugivesti. Sotsiaalkindlustusamet ei taha perele aga uue ortoosi ostmiseks raha anda –öeldakse, et see pole lapsele eluliselt oluline. Jesperi isa on otsustanud kohtusse minna, kuna sarnases olukorras lapsevanemaid on palju ning kui Jesper vajalikku ortoosi ei saa, võib teda tulevikus ees oodata ratastooli jäämine.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.