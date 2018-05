Austraallane James Harrison (81) andis alates 1955. aastast 1173 korda verd ja päästis Punase Risti arvestuste järgi vähemalt kahe miljoni lapse elu, vahendab Welt Online.

James Harrison loovutas viimast korda verd eelmisel reedel Sydneys. Ta oleks tahtnud edaspidigi doonor olla, kuid arstid keelasid tal vanuse tõttu vereandmise ära.

Samas on meedikud selle üle kurvad, sest Harrisonil on väga haruldane veri. Nimelt on ta on reesusnegatiivne ja tema verest saab eraldada anti-D immuunglobuliini, mida arstid manustavad reesus-negatiivsetele rasedatele, kes kannavad reesuspositiivse partneri tõttu reesusfaktorit sisaldava verega beebit.