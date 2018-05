Veenuse ja Uraani sekstiil toob suhetesse mõnusat värskust ja elevust. Jutuajamised on põnevad, võid kellegi juttu ammulisui kuulama jääda ja temaga tuttavaks saada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Vastused sinu küsimustele on peidus sinu enda sees. Ei ole hea minna kergema vastupanu teed ning küsida nõu teistelt enne, kui sa ei ole sügavuti enese sisse vaadanud.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Oled läbematu ning su tegevus kulgeb kuidagi juhuslikult. Tahtejõudu kas pole eriti palju või siis on see, mida tegema pead, sinu jaoks nii igav, et sa ei viitsi süveneda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sisemine ebakindlus võib viia selleni, et sa ei tahagi olulisi asju enda jaoks selgeks mõelda, põikled vastutuse eest kõrvale ja seetõttu pole enda suhtes aus.

Neitsi

23. august – 22. september

Täna suudad elu vaadata realistlikuma pilguga. Kasuta see päev ära selleks, et üksinda rahulikult läbi mõelda tekkinud probleemid ja mõelda lahendustele.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Püüa keerukates olukordades rahulikuks jääda, aga ära hakka siiski probleemi ilustama ja üritama osapooli vaigistama, ilma et asja tegelikult sisuliselt ära lahendaks.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Hoiad rõõmsate ja lõbusate inimeste ligi. Pidutsemine teeb sul nüüd meele heaks. Sind ajavad närvi inimesed, kes tahavad tõsiseid teemasid lahata, selleks on vale aeg.

Ambur

22. november – 21. detsember

Võimalik, et oled endale leidnud mingi uue eesmärgi, mille poole nüüd hakkadki õhinaga püüdlema. See on ilmselt mingil määral su isiklike huvidega seotud.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tunned rõõmu sellest, et võid oma tarkust ja andekust teistele demonstreerida ning suudad teistele mõju ja muljet avaldada, eriti just vastassoo esindajaile.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sul on võimalik enda sisse vaadata ja oma tunnetes paremini selgusele jõuda. Alateadlikud hirmud ei takista sind enam ja seetõttu oled enda vastu ausam ning mõistad.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Oled sihikindel ja valmis oma eesmärkide saavutamise nimel riskima või võitlusigi maha pidama. Pead takistustele lähenema süsteemselt.

