Keskendu oma isiklike rahaasjade korda ajamisele. Ära jäta lahtisi otsi, sõlmi väga konkreetseid kokkuleppeid. Vajadusel aruta asju pereliikmetega.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Teadvusta endale, et lihtsalt viisakas olemise ja naeratamisega ei ole võimalik probleeme lahendada. Nii lükkad tegelikku lahendust edasi ja see võib olukorda teravdada.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

See, mida teised arvavad ja ütlevad, läheb sulle üksjagu korda. Üritad kaaslaste käitumist tõlgendada, nende arvamus võib su tuju nii tõsta kui ka langetada.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Ei ole mõtet üksinda oma rada käia. Olgu sul siis rõõme või muresid, neid tuleb igal juhul sõprade ja lähedastega jagada. Pinge endasse surumine teeb haiget sulle endale.

Neitsi

23. august – 22. september

Saad aru, kui väsinud sa tegelikult oled, sest lõpuks ometi avaneb võimalus aega oma äranägemise järgi kasutada ja korralikult välja puhata. Maga hommikul kaua.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sa ei karda vastutuse võtmist. Planeerid oma tegevust realistlikult, andes endale aru, et edu saavutamiseks vajad tahtejõudu, tähtis on aga ka teadmiste olemasolu.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Ära lase end häirida asjaolust, et nii mõnedki inimesed sind mõista ei suuda või ei taha. Küllap on elu sulle juba õpetanud, et esmatähtis on järgida oma sisetunnet.

Ambur

22. november – 21. detsember

Elu on kergem, kui suudad isiklikud ja rahaasjad lahus hoida. Eriti seoses uute tutvuste või armusuhetega ei tohiks kiiruga endale mingeid rahalisi kohustusi tekitada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui oled pikaajalises suhtes ning argipäevast omajagu tüdinenud, saad asja värskendada vanu aegu meenutades, näiteks külastades paiku, kus olete kunagi end väga õnnelikuna tundnud.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Kuuled nüüd nii mõndagi huvipakkuvat. Infot on palju ja pead olema osav selle selekteerimisel – kaugeltki mitte kõik, mis su kõrvu jõuab, pole sulatõsi.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Oled sisemiselt rahutu, kipud paljugi ette võtma ja ümber korraldama, paraku põhjalikult mõtlemata, milleks see õigupoolest vajalik on.

Sünnipäevalapsele