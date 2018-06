Sinu ja tema vibraator toob magamistuppa särtsu tagasi!

Naised vajavad erutuse kulmineerumiseks palju rohkem kui lihtsalt penetratsiooni. Varjamaks seda, et lõpuni ei jõutud ja kaaslast mitte solvata, hakataksegi orgasme teesklema. Kahjuks pole see pikas perspektiivis suhtele kasulik. Niisiis on hea mõte võtta appi vibraator – ja kas teadsid, et enamus paaridele mõeldud vibraatoreid on disainitud just naiste poolt?

Üks hea paaride vibraator on täpselt paraja suurusega ning leiab iga naise G-punkti üles. Nimelt asub mõnupunkt 2,5-8 cm kaugusel tupeavast. Järelikult ei pea vibraator olema suur, vaid vibreerima täpselt õiges kohas. Kuna kliitoril asub ligi 8000 närvi ning 75% naistest saavad orgasmi just kliitoril, siis on paaride vibraatoril ka kliitori massaaži funktsioon. Keele või sõrmega kulub selleks keskmiselt 20 minutit, ent vibraatoriga vaid mõni minut.

Meie tootevalikus on ainult meditsiinilisest silikoonist valmistatud kvaliteetsed vibraatorid, mis ei kahjusta naise tundlikku mikrokliimat. Parimaks naudinguks kasuta seda koos veebaasil valmistatud libestiga.