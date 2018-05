Alates 2019 aasta algusest muudetakse nii liginullenergiamaja nõudeid kui ka hoonete energiaklasside piire. 2020. aasta 1. jaanuarist tohib aga ehitada ainult liginullenergianõuetele vastavaid hooneid. Seega küsitakse Bauroci esindajatelt järjest sagedamini, kas bauroc ECOTERM+ välisseinaplokkidest ikka on võimalik ehitada liginullenergiamaju ilma täiendava soojustuseta. Vastus on, jah, saab küll.

Liginullenergianõuetele vastavaid maju soovitame ehitada meie kõige soojapidavamatest bauroc ECOTERM+ välisseinaplokkidest. Nii ECOTERM+ 375 kui ka ECOTERM+ 500 plokkidest on võimalik projekteerida ja ehitada liginullenergiamaju nii, et välisseinad ei vaja täiendavat soojustamist.

Mis on liginullenergiamaja? Definitsioon on väga lihtne: hoone arvestuslik aastane energiatarve (ET-arv) peab jääma allapoole kehtestatud piiri. ET-arv näitab hoone aastast energiatarvet kWh köetava põrandapinna ruutmeetri kohta. Hoone energiatarbest on ET-arvus maha arvestatud hoones aasta jooksul toodetud energia. Eestis kehtib alates 2015. aasta 1. juulist liginullenergiamaja nõue ET-arv ≤ 50 kWh/(m²·a).

Lõpuni täpne olles peab välja tooma, et hoone ET-arvu arvutamisel kasutatakse erinevatel energiakandjatel (küttematerjalidel) erinevaid kaalumistegureid, millega võetakse arvesse tarnitud energia tootmiseks vajalik primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju.

Täpselt sama ET-arvu piir ≤ 50 kWh/(m²·a) kehtib alates 2015. aastast ka väikeelamute A-energiaklassile. Eestis võibki panna võrdusmärgi liginullenergiamaja ja A-energiaklassi maja vahele.

Väga oluline on mõista, et A-energiaklassi piiri on võimalik saavutada mistahes seinamaterjalide kasutamisel ainult kohapeal energiat tootes, enamasti päikesepaneelidega. PV-paneelide suurimaks plussiks on võimalus suvisel kõrghooajal toodetavat elektrit üldisesse elektrivõrku müüa ja seeläbi aasta kokkuvõttes saavutada hoone parem ET-arv.

JÄMERÄ NOPPA projekt

NÄIDE: bauroc ECOTERM+ välisseintega liginullenergiamaja (JÄMERÄ NOPPA projekt)

köetav pind 136 m²

katus, U=0,10 W/(m²·a)

põrand, U=0,14 W/(m²·a)

aknad-uksed, U=0,9 W/(m²·a)

q50 = 1,5 m³/hꞏm² @50Pa

Selleks, et maasoojuspumba kasutamisel saavutada 2019. aasta liginullenergiamaja ehk A-klassi nõue, tuleb Noppa katusele paigaldada täiendavalt 2 päikesepaneeli kõigi 3 välisseinavariandi korral.

Et õhk-vesi soojuspumba kasutamisel saavutada 2019. aasta liginullenergiamaja ehk A-klassi nõue, tuleb Noppa katusele paigaldada täiendavalt 4-5 päikesepaneeli.

Gaasikütte valimisel kasvab A-klassi saavutamiseks vajalike paneelide arv hüppeliselt, 13-16 paneelini. Aga ka need paneelid mahuvad Noppa katusele ära.

Kui hoone ehitatakse krundile, millel taastuvenergia tootmine ei ole majanduslikult otstarbekas ja rakendub plaanitav erand võrdsustada liginullenergiahoone nõue B-klassi nõudega, siis õhk-vesi soojuspumba ja maasoojuspumba kasutamisel vastavad nii ECOTERM+ 500 kui ka ECOTERM+ 375 seintega majad liginullenergia nõudele. Gaasikütte valik ei ole sellise krundi korral võimalik.

Seega on parim valik liginullenergiataseme saavutamisel kasutada maasoojuspumpa, mille jaoks on vaja maja katusele kahte päikesepaneeli. Kui oled huvitatud energiaarvutuse täpsetest tulemustest, siis vaata lähemalt SIIT!