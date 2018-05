Suhte kõige raskem osa on selle lõpp. Kui ollakse koos olnud aastaid, siis on raske kõigest korraga lahti lasta. Olgu mõlemad osalised selle poolt või vastu, aga haiget saavad ikkagi mõlemad. Kuidas lasta haavadel paraneda?

5. Ära hoia oma emotsioone tagasi, vaid lase nad kõik endast valla

4. Aktsepteeri fakti, et see suhe on läbi

3. Ela oma elu

2. Veeda aega jõusaalis