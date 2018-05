„Annan professionaalset nõu, aga kui seda edasi anda igavalt ja tuimalt, siis ei viitsi rahvas ju kuulata,“ selgitab oma stiili Eesti üks tuntumaid teletohtreid Viktor Vassiljev. „Viskad sinna aga väheke nalja juurde ja läheb väga hästi peale. Kusjuures tark tohter viskab nalja ka tavalisel vastuvõtul patsiendiga kahekesi kabinetis. Seda on vaja, et patsient ennast avaks: valu ja vaevaga on tal tuju sant. Teed nalja – on tuju parem ja seega valu ka vähem!“