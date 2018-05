Nii mõnigi perekond on plaaninud sellesse suvesse maja ehituse või remondi ning fassaadi värvimise. Kuna tegemist on suure ettevõtmisega, nõuab see tavalisest pikemat ja põhjalikku planeerimist ning kalkuleerimist.

Kuidas valida värvitoodet?

Maja fassaad peab igal aastal hakkama saama nii karmi talvise külma kui kuuma suvepäikesega, lõputu vihma ning lugematu arvu külmumiste ja sulamistega. Seepärast on eriti oluline, et fassaadivärv oleks UV-kindel, külmumiskindel, samaaegselt nii vetthülgav kui veearu (mis tuleb majast seestpoolt) läbilaskev. Fassaadivärv peab olema ka tugev, kuna nii vihma, lume kui tuulega ringi lendav tolm ja liiv mõjutavad fassaadi füüsiliselt. Lisaks elanike enda füüsiline mõju: jalgrattad, pallid, aiatööriistade toetamine vastu majaseina jne.

(Tikkurila)

Sobivaima puitfassaadivärvi valimine sõltub aluspinna karedusastmest ehk sellest, kas tegemist on saetud, peensaetud või hoopis hööveldatud lauaga. Siledale hööveldatud lauale jääb mustus kehvemini külge. Karedamatele laudadele nakkub mustus paremini, aga samuti ka värv.

Kui tegemist on saetud lauaga, siis on soovitatav kasutada head kaitset pakkuvat nii-öelda "klassikalist" puiduvärvi. Oluline on silmas pidada, et värv oleks piisavalt elastne. Teadupärast on puit nii-öelda elav materjal ja seega pidevas muutumises – mängib niiskuse ning temperatuuri toimel. Elastne värvikile liigub koos puiduga, ei pragune ega rebene. Vivacolori puitfassaadivärv Villa Akva on võitnud paljude usalduse just oma kvaliteedi ja pikaaegse vastupidavuse tõttu.

Hööveldatud sileda laua puhul on soovitatav valida väga hea nakkevõimega spetsiaalne värv, millel on samas õhuke värvikilekiht, et kaunis puidutekstuur jääks aimatav. Selleks sobib hästi Vivacolori puidukaitsevärv Villa Ultima.

Parima tulemuse annab põhjalik ettevalmistus

Igaüks teab, et parima tulemuse annab alati ja igas asjas põhjalik ettevalmistus. Sama kehtib ka puitfassaadide värvimise puhul. Mille osas silmad lahti hoida? Kui seinal on hallitust või sammalt, siis tuleb see kindlasti enne töödega alustamist korralikult eemaldada. Lahtine sammal ja hallitus tuleb eemaldada mehaaniliselt kraapimise teel. Seejärel pinda põhjalikult pesta spetsiaalse hallitusvastase ainega, milleks sobib näiteks Tikkurila Homeenpoisto.

Maja ülevärvimisel on soovitav varem värvitud pinnad eelnevalt korralikult mustusest puhastada ja võimalusel kergelt üle lihvida. Eemaldada tuleb kogu lahtine värv, välja vahetada pehkinud lauad.

Valmis tuleb vaadata ka sobivad töövahendid. Puidu värvimisel on parem kasutada pintsleid, mitte rulle. Vesialuseliste toodete puhul on parimaks valikuks sünteetiliste või kombineeritud harjastega ning lahustipõhiste toodete puhul naturaalharjastega pintsel. Fassaadipintslid on üldiselt suured ja mahukad (100 või 120 mm laiusega) – nendega sujub töö mugavalt ja kiiresti. Ärge unustage pintslit puhkepausile minnes kilesse pakkida ja peale tööde lõppu puhastamast. Kvaliteetset pintslit saab kasutada korduvalt. Mugavamaks värvimiseks kasuta pikendusvart.

Uue fassaadi puhul on soovitatav laudise puidukaitsevahendiga immutamine ja/või kruntvärviga töötlemine ning esimese kihi värvimine teha enne laudise seina paigaldamist. Põhjus on selles, et puit liigub mõnevõrra enne, kui saavutab seinal lõpliku asendi. Laudisele, mis värviti pärast seinale paigaldamist, võivad ajaga ilmuda värviga katmata (ja kaitsmata) triibud.

Kindlasti tuleb teine värvikiht laudisele kanda pärast selle seinale paigutamist, sest paigaldamise käigus võivad lauad määrduda või vigastada saada. Lisaks tuleb enne viimast värvikihti ka naelapead roostetriipude tekkimise vältimiseks üle käia spetsiaalse metallikruntvärviga.

Naturaalset, veel värvimata puitlaudist tasub kindlasti töödelda puiduimmutusvahendiga. Kuna imbudes sügavale puitu, kaitseb ta laudist seestpoolt sinetuse, hallituse, pehkimise ja muude sarnaste puidukahjustuste vastu. Kindlasti tuleb erilise tähelepanuga töödelda laua otsad. Vivacolori värvitu puiduimmutusaine Kolorex Protekt annab fassaadile kindla kaitse bioloogiliste kahjustuste eest, mis võivad tekkida näiteks värvikihi mehhaanilisel vigastamisel.

(Tikkurila)

Nipid puitfassaadi värvimiseks

- Värvimistööde teostamise ajal on oluline roll ilmal. Ilm peab olema kuiv, temperatuur vähemalt 5 kraadi. Otsene päike raskendab värvimist, kuna värv kuivab liialt kiiresti.

- Fassaadi laudis peab olema kuiv – seal ei tohiks olla kastet ega vihmapiisku. Hea, kui on olnud vähemalt 2-3 päeva kuiva ilma.

- Värvida on soovitatav päikese liikumise suunas ning päikese eest ära.

- Enne värvima asumist katta kinni need osad, mida ei soovi värvida ning mille puhastamine on ebamugav ja aeganõudev. Näiteks akende ja uste raamid, aknalauad, fassaadil olevad detailid.

- Enne värvima asumist segada värv hoolikalt läbi. Värvimise mugavuse poolest võib värvi valada suurest purgist väiksemasse.

- Puitlaudist on soovitatav värvida pintsliga. Pintsliga värvides surutakse värv pragudesse ning saetud laudise puhul puidukiudude alla.

- Tööprotsessi kiirendamiseks võib värvi kanda esmalt rulliga pinnale ning seejärel kohe pintsliga üle pintseldada. Jälgida, et värv saaks korralikult puitu hõõrutud ning et värviga oleksid kaetud ka augud, praod, laudise vahed jne.

- Fassaadi lauad värvitakse 2-3 laua kaupa kogu laua pikkuse ulatuses, et ei tekiks ülemineku rante.

- Tihti on fassaadilaudis teist tooni kui räästad ja piirdeliistud. Siin peab jälgima, et tööde järjekord oleks selline, et ei rikuks juba värvitud pindasid.

- Esimeses järjekorras värvitakse tuulekast (räästalaudis), siis seina põhiosa. Kui seina värvides satub värvi ka näiteks piirdeliistudele, siis pole sellest midagi, sest need värvitakse uuesti üle.

- Kui fassaadilaudis värvitud, siis värvitakse nurgapiirdeliistud, akna ja ukse piirdeliistud. Piirdeliistude värvimisel ole ettevaatlik, et värv ei satuks juba värvitud seinale. Hea on kasutada spetsiaalset kaitsekilet, kattepappi või jäigemat plaati. Kui värvi ikkagi satub seinale, siis pühkida see koheselt ära ning vajadusel tupsutada need kohad uuesti üle seinavärviga.

