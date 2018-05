Spordisõbrad polnud epeevehklemise kahekordsest maailmameistrist Nikolai Novosjolovist ammu kuulnud. Järsku hüppas vanameister taas rambivalgusesse ja torkas Pariisi MK-etapil kõik vastased läbi. 37aastane Novosjolov ootab eelkõige aga tiitlivõistlusi. Mullu tõi ta medali koju nii EMilt kui ka MMilt, ent jäi Eesti aasta meessportlase valimisel alla rallisõitjale Ott Tänakule. 2018. aastal päästaks teda ilmselt ainult MM-kuld. Tänak ei anna oma positsiooni kuigi lihtsalt käest ja varasemast tõsiseltvõetavam on ka jalgpallur Ragnar Klavani kandidatuur. Aga need debatid on veel ees. Praegu on aeg nautida Novosjolovi klassi, millele ajahammas pole veel peale hakanud.

Eesti pallimänguliigade otsustavad heitlused on kulgenud ühepoolseteks. Mõlemad korvpalli meistriliiga poolfinaalid lõppesid 3:0. Tiitlikaitsja Kalev/Cramo ei jätnud Pärnule mingit võimalust, Rapla sai Tartu Ülikoolile paremini vastu, aga võiduni ei küünditud. Finaal Kalev/Cramo ja Tartu vahel võib tartlaste võtmemängijate vigastuste tõttu samuti kiirelt läbi saada. Võrkpallis pani Saaremaa pärast avamängu kaotust oma paremuse selgelt maksma ja alistas Tartu 4:1. Käsipallis ei suutnud Kehra vastu saada Põlva Servitile ja kaotas 0:3. Favoriitide võidud on igati loogilised, aga piisake põnevust ei teeks paha.

protsenti on tõenäosus, et Ott Tänak ja Martin Järveoja võidavad 17.-20. maini peetava Portugali MM-ralli. Tänak näitas Argentiinas, et temale ja Toyotale praegu kruusal vastaseid ei leidu. Portugali teed on autodele mõnevõrra kergemad ja nii selged vahed ei pruugi enam sisse tulla. Pealegi ei saanud Argentiinas õiget pilti Tänaku tiimikaaslase Jari-Matti Latvala kiirusest, kes katkestas juba reedel. MM-sarja üldliidri Sebastien Ogier' (M-Sport) võimalusi kahandab esimesena startimine, teisena rajale minev Thierry Neuville on viimasel ajal näidanud ebakindluse märke.