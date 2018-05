Möödunud nädalal Eesti võrkpallimeistriks tulnud Saaremaa klubisse on hooaja jooksul suhtutud kahetiselt. Osad on rahapatakaga lööma tulnud saarlasi kirunud, teised jällegi kiitnud. Olenemata arvamusest on kindel vaid üks: uustulnukas on koduse volleliiga täielikult pea peale pööranud.

Kolleeg Karl Rinaldo (Postimees) kirjutas pärast Saaremaa tiitlivõitu, et saarlaste tulek oli kohalikule võrkpallile igas mõttes kasulik. Senised tippsatsid Tartu ja Pärnu toodi mugavustsoonist välja ning kohalik tase tõusis.

Esmapilgul võib tõepoolest ka nii tunduda, sest põhiturniiril vaid kaks mängu kaotanud Saaremaa näitas kohati võrratut võrkpalli. Küll on keeruline näha, kuidas kodune liiga sellest pikas perspektiivis kasu lõikab.