Ka oma suhteid hakkab naine rohkem vaagima ja tajub, et kõik ei näi enam sugugi nii roosilisena. Kõik on muutunud.

40. aastaseks saades naiste elu muutub. Lähenev menopaus, kohustused kodus, tööl ja oma eakate vanemate eest hoolitsemine on paras stress ja peavalu! Ja kannatama hakkavad seetõttu just naise suhted.

1. Su suhe iseendaga võib muutuda keeruliseks.

Et suhe endaga püsiks hea, siis tuleks olla oma elu ja saavutustega rahul. Kuna inimene aga rahul on? Lihtne öelda, aga raske teha.

Mõistlik on keskenduda headele asjadele su elus. Pane kasvõi iga päev kirja see, mis su elus/päevas head on.

2. Sa võid mõelda lahutusele.

Paljud kipuvad keskeas lahutama. Mõni naine tunneb, et tal on elus midagi tegemata, kogemata jäänud. Ja nüüd on justkui viimane aeg seda teha.

Kui plaanid lahutada, siis on kasulik suhelda ka sõpradega, kes seda juba kogenud on. Kuidas uudiseid lastele teatada? Kuidas ise edasi elada?

3. Kohtingutel käimine on palju keerulisem.

Kui noorena oli flirt ja kohtamised loomulikud ja tekkisid justkui iseenesest, siis 40ndates pole see sugugi nii lihtne. Mehi ja valikuid on vähem.

Appi tasub võtta internet, kus erinevad portaalid pakuvad abi ja aitavad sobilikke kaaslasi leida.

4. Kõik suhted ei ole võrdsed ega mõeldud kestma.

Olgu tegu abikaasa või sõpradega, suhted kipuvad 40ndates muutuma. Osad suhted on hääbunud või neid ei olegi enam. Ole positiivne ja lähene asjale selles võtmes, et kui sinu elus on mõni kallis inimene kaugeks, siis on aeg ehk ise aktiivsust näidata?

5. Sa veedad vähem kvaliteetaega oma abikaasaga .

Me veedame liialt vähe aega oma perede ja sõpradega. Kahjuks kipub see sageli mööduma ka lihtsalt televiisorit vaadates. Võtke aega ja hetki ainult endale. Proovige midagi uut, minge või uuesti kohtama!

6. Su rahulolu kõikide oma suhetega kahaneb.

Naised kipuvad selles eas tajuma, et nende elu kodus ja tööl pole olnud see, mida nad kunagi oma unistuste ette kujutasid. Ootused ja lootused purunevad ja tekib pettumus. Tunned, et miski ei ole õnnestunud.