Sel nädalal toimus sotsiaalkindlustusameti lastemajas kohtumine, kus politsei, prokuratuuri, sotsiaalkindlustusameti ning justiits- ja sotsiaalministeeriumi esindajad arutasid seksuaalselt väärkoheldud laste juhtumite lapsesõbralikku lahendamist ja valdkonnaülese koostöö tõhustamist.

Sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juhi Anna Frank-Vironi sõnul peab juhtumit lahendavate osapoolte ühine huvi olema see, et haiget saanud laps, oleks riigi poolt hästi ja turvaliselt hoitud. „Erinevaid osapooli ja asutusi, kes seksuaalselt väärkoheldud laste juhtumitega tegelevad on palju aga mul on hea meel, et kohtumisel osalenud inimesed peavad laste heaolu esmatähtsaks ja püüavad leida toimivaid lahendusi koostöö paremaks muutmiseks,” lisas ta.

Riigi peaprokurör Lavly Perling rääkis, et meie väikese riigi luksus on disainida õigus- ja sotsiaalsüsteemi selliselt, et iga laps, kes on raske kuriteo läbi kannatada saanud, saab just temale vajaminevat abi ja toetust parimal viisil ning parimatelt asjatundjatelt. „See on meie, täiskasvanud ametnike kohus näidata lapsele, et riik hoolib temast ja ta on meie jaoks tähtis. Spetsialiseerunud inimesed, vahetu koostöö ja selline menetluspraktika, mis säästaks last, kuid aitaks laste vastu kuritegusid toimepannud inimesed kohtu ette saata, on meie peamine kohustus,“ rääkis Perling.