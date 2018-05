Pärast sünnitust ei mõtle sa tõenäoliselt sugugi esimesena seksile. Kui aga suurem kaos elus on paika loksunud, siis leiate aega, et kallimaga ka intiimsemalt aega veeta. Miski pole aga enam sama...

Kui märkad, et tupp on tavapärasest palju kuivem, siis on see täiesti normaalne. Et mitte tunda valu ja ebamugavust seksi ajal, siis võiks appi võtta libestid. Kui mure ikka suur, siis võib sellest julgelt ka oma arstiga rääkida.

2. Su tupp on muutunud.

Silmaga vaadates ei pruugi muutust näha, aga sisemiselt on see muutunud.

3. Sa võid seksi ajal tunda valu.

Esimene või esimesed korrad pärast sünnitust võid tunda seksi ajal valu. Asi on sageli selles, et tupp on liialt kuiv. Kui libesti ei aita ja valu jätkub, siis peaks oma arstiga rääkima. Arstilt peaks abi küsima ka siis, kui sind pärast sünnitust õmmeldi.

4. Seks pole sama romantiline.

Sul on uus roll – olla ema. Su mõtted on hajevil ja üldse pole pärast sünnitust lihtne tunda end seksikana. Anna endale aega, et uue olukorraga harjuda.

5. Seksimiseks tuleb koostada graafik.

Mõlemad vanemad on väsinud, sest laps vajab palju hoolt ja tähelepanu. Kui tekib vaikus ja rahu, siis tahavad ka vanemad seksi asemel magada. Et paarina intiimsust hoida, siis tuleks esiti seks kasvõi omale graafikusse märkida.

6. Koha leidmisel tuleb olla loov.

Magamistoast saab sageli koht, kuhu tuuakse beebi ja kõik tema asjad. See ei pruugi väga seksikana mõjuda. Abiks võib olla diivan elutoas või hoopis köögilaud.

7. Sa ei pruugi end tunda sama enesekindlana.