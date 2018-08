Esmaspäev, ilus hommik, tõotab tulla toimekas ja edukas töönädal. Pole midagi, millest võiks aimata, et kõik head eeldused kohe peapeale pööratakse. Ja siis see juhtub. Helistab firma transporditöötaja, kes teatab, et järgmised nädalad oma haige seljaga tööle tulla ei saa. Vähe sellest, teine töötaja ei ilmu lihtsalt välja – keegi arvas, et läks vist Soome tööle. Mis sellises olukorras võiks veel päästa?

Vastust teab rohkem kui 100 Eesti ettevõtet.

Läbimõeldud lahendused logistilises tööprotsessis on täna pigem reegel kui erand. Logistikat kasutab oma tööprotsessis praktiliselt iga ettevõte, kus reaalselt inimesed tööl ja kaupu vaja liigutada ettevõtte siseselt. Rääkimata olukorrast, kus osutatakse transporditeenuseid oma klientidele. Professionaalsed, nutikad lahendused on see, millest ei saa üle ükski tänapäeva ettevõte. Tööprotsesside muutmisel on võtmeküsimuseks, kuidas vähendada tööjõukulusid, muuta tööprotsessi kiiremaks ja efektiivsemaks ning mil moel tagada töötaja hea tervis ja jätkusuutlikkus töötada kvaliteetselt aastakümneid.

Nutikas ja efektiivne profiseade LIFTKAR

Elektriline akudega trepikäru LIFTKAR on just see seade, millega sajad Eesti ettevõtteid oma edulugu jätkanud. LIFTKAR trepikäru näeb välja nagu tavaline laokäru ja kaalub ka sama palju, kuid on varustatud lisaks ülitugevale alumiiniumraamile mootori ja akuga. LIFTKAR teeb töö ära nii tasasel pinnal ladudes, tänavatel kui ka eriti efektiivselt treppidel. Tema kõige suuremaks eeliseks on kiirus – kuni 3 korrust minutis. LIFTKAR on abiks raskete kastide, kappide, kodumasinate, kohviautomaatide, koopiamasinate, kaminate, tekstiilirullide, akupankade, õllevaatide, mööblikappide, paberipakkide, koopiamasinate, pesukonteinerite, baloonide ja paljude teiste kaupade vedamisel.

LIFTKAR on Austrias toodetud ja välja töötatud seade, mis on mõeldud aktiivselt töötama vähemalt 20 aastat.

Üks töötaja teeb kahe töö ja aega jääb ülegi!

Ei ole saladus, et transpordisektoris pole kunagi töö kerge olnud ja ettevõtjal kasumit teenida väga raske. Samuti pole uudis, et transporditöö on füüsiliselt raske ning kulgeb paljude töötajate jaoks koormusest tulenevate haiguspäevadega vaheldumisi.

LIFTKAR elektriline trepikäru võimaldab ettevõttel hoida kokku tööjõukuludelt. Üks töötaja võib hakkama saada kuni 330kg kaupade liigutamisega tasasel ja treppidel.

Eesti ettevõtete tööpraktikast tulnud tagasides tuuakse LIFTKAR eelistena kõige enam välja:

- Tööprotsess on oluliselt kiirem

- Töö teeb ära üks töötaja kahe või kolme asemel

- Liftkar soodustab ergonoomilisi töövõtteid – puuduvad haiguspäevad

- Innovatiivne seade tõstab töötaja prestiiži

- Professionaalsed lahendused tõstavad firma mainet klientide ees

- Tasub kiiresti ära

- Väga vastupidav ja lollikindel

Mõeldud just kasutaja vajadustele

Aastate jooksul on töötatud välja palju lisatarvikuid ja seadmeid, mis aitavad tööd teha lihtsamaks igas kasutusvaldkonnas. Enamlevinud seadmete ja tarvikutega saab tutvuda www.hartico.ee. Küsi julgelt juurde ka lahendusi olukordadesse, mis esmapilgul tunduvad ületamatutena. Sellisteks juhtudeks on Hartico töötanud välja kaubikute laadimistreppe ning muid nutikaid abistavaid lahendusi.

Küsige julgelt konsultatsiooni kohalikult esindajalt. Hartico OÜ-l on viis aastat kogemust Eestis ja Balti riikides, et leida sobivad professionaalsed alumiiniumkärud Euroopa suurimalt Saksamaa tootjalt EXPRESSO ja nutikad LIFTKAR trepikärulahendused Austria tootjalt Sano Transportgeraete.